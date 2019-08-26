Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-3 Harekatı ile Hakkari ve Diyarbakır'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-3 Harekatı ile Hakkari ve Diyarbakır'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan askerler Yunus Şahin, Durdu Oğuzhan Yılmaz, Üzeyir Aslan ile Hakkari'de el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan asker İdris Gezer'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan, ayrıca, Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memurları Akın Çelebi ile Ali Uçar'ın ailelerine de başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

Diyarbakır, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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