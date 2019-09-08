Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve İstanbul'da trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.
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