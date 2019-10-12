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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ile İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Balıkesir'de eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan er Oğuzhan Erdoğan'ın ailesine de telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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