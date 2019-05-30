Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:26 Kaynak: AA
PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da 8 askerimizi şehit eden teröristler güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor Sevgilisinin 'yrılalım' dediği polis intihara kalkıştı Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 16:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]