Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:26 Kaynak: AA
, Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Pençe Harekatı'nda PKK
'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade
Teğmen Raşit Aydın
ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.
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