Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran hudut hattında şehit düşen Yasin Çubuk, İbrahim Alıcı ve Ali Yılmaz ile Hakkari'de şehit düşen Ercan Sanca ile Mehmet Sait Barış'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:57 Kaynak: AA
, Türkiye- İran
hudut hattında şehit düşen Yasin Çubuk
, İbrahim Alıcı
ve Ali Yılmaz ile Hakkari
'de şehit düşen Ercan Sanca ile Mehmet Sait
Barış'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Türkiye-İran hudut hattında teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı ve Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz ile Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma
Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.
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