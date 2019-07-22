Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:13 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bitlis
'te şehit olan Jandarma
Binbaşı Zafer Akkuş
ile Irak
'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade
Uzman Onbaşı Mustafa Ünal
'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK
mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ünal'ın ailelerine telgraf göndererek taziye dileklerini iletti.
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