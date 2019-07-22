Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

56 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Akkuş ile Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ünal'ın ailelerine telgraf göndererek taziye dileklerini iletti.
Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:13 Kaynak: AA
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