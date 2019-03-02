Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı

57 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak, şehit olan asker Mehmet Ali Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de arama tarama faaliyeti sırasında rahatsızlanarak, şehit olan asker Mehmet Ali Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de arama tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Korkmaz'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Mehmet Ali Korkmaz, Hakkari, Güncel
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