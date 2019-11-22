Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da şehit olan asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da şehit olan asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da dalış eğitimi sırasında şehit düşen asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak" AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir Son Dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız