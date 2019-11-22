Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da şehit olan asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da şehit olan asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da dalış eğitimi sırasında şehit düşen asker Hakan Karataş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Hakan Karataş, Bartın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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