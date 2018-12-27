Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı
27 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da UH-1 helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın ailesine bir taziye telgrafı gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
'da UH-1 helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz
'ın ailesine bir taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul'da UH-1 helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.
İstanbul Sancaktepe
'de 26 Kasım'da, 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında ağır yaralanan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:53 Kaynak: AA
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