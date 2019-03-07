Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin ailesine başsağlığı diledi.



Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyaretçi kabul yerinde çıkan tartışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kuşdili'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini iletti.

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