Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyaretçi kabul yerinde çıkan tartışma sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kuşdili'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: AA

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