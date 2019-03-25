Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan asker Yavuz Uygun'un ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Şırnak
'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan asker Yavuz Uygun'un ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, şehit Piyade
Uzman Onbaşı Uygun'un ailesine telgraf gönderen Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
Şırnak'ın Silopi
ilçesinde 24 Mart'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun şehit olmuş, 20 asker yaralanmıştı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:59 Kaynak: AA
Sahnede Yanına Gelen Kadına Mikrofonla Vuran Bülent Ersoy, Kendisini Savundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Helikopterinin Düştüğü Keş Dağı'na "Muhsin Dağı" Tabelası Dikildi
Mehmet Akif Alakurt, Kendisine "Erkeklik Sorunu Var" Diyen Fatih Altaylı'yı Yanına Davet Etti: Gel de Tedavi Edelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi