Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın ailesine taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kır'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:58 Kaynak: AA
Türkiye, Tunceli, Politika
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