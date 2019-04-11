Erdoğan'dan Şehit Ailesine Başsağlığı Telgrafı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın ailesine taziyelerini iletti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:58 Kaynak: AA
, Tunceli
'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma
Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kır'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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