Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade uzman onbaşı Mikail Candan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:11 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Zeytin
Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade uzman onbaşı Mikail Candan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Candan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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