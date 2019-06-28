Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Tunç'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:43 Kaynak: AA
Adem Tunç, Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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