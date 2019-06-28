Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:43 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Suriye
'de şehit olan Piyade
Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç
'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib
bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Tunç'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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