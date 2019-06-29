Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

22 dakika önce

ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı, System.String[]
ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:32 Kaynak: AA
Hakkari, Kadir Yildirim, Politika
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