Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:32 Kaynak: AA
ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, şehit sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.
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