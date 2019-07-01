Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:13 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Hakkari
'deki çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma
Teğmen Güngör Dolunay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca
ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Dolunay'ın ailesine gönderdiği telgrafla taziyelerini iletti.
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