Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:23 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Siirt
'te şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Eruh
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
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