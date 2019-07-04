Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:23 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Siirt, Politika
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