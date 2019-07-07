Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:13 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Şanlıurfa
'da şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, koşu testi sonrasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu
Yaptığı dondurmayı yiyenlerin siyasette önünün açıldığına inanıyor
Son dakika! Hatay'da otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı