Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe
'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından, kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.
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