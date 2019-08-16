Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından, kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ali Ulaş'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:27 Kaynak: AA
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