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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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