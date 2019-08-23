Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hamdullah Kırtay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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