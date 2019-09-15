Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Mardin'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.