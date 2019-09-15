Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Mardin'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Mardin, Emen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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