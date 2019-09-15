Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Mardin'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
TBMM'nin açtığı sınavda skandal iddia: 98 puan alan elendi, 62 puan alan terfi ettirildi CHP'li Gürsel Tekin'den erken seçim çağrısı: Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor Erhan Erentürk kalesinde devleşti KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz