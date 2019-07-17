Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Demircan'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Demircan, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:57 Kaynak: AA
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