Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de asayiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı'nın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

Kayseri'de 5 Şubat'ta, Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde kimlik kontrolü yapmak istediği kişinin silahla ateş etmesi sonucu başından ağır yaralan polis memuru İlhan Odabaşı, tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Güncel
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