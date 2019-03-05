Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Şırnak
'ta şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Şırnak'ta silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:09 Kaynak: AA
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