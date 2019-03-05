Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Uğur Çakmak'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Şırnak, Güncel
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