Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

12 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı alanında şehit olan asker Ramazan Önal'ın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı alanında şehit olan asker Ramazan Önal'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı alanında görev sırasında şehit olan Önal'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:56 Kaynak: AA

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