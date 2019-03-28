Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı
51 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de çıkan tartışma sonucu başka bir polis memuru tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kayseri
'de çıkan tartışma sonucu başka bir polis memuru tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Kayseri'de çıkan tartışma sonucu başka bir polis memuru tarafından vurularak şehit olan polis memuru Ali Ağkuş'un ailesine telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:50 Kaynak: AA
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