Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Melikiye Üs Bölgesi'nde şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Melikiye Üs Bölgesi'nde şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Melikiye Üs Bölgesi'nde teröristlerin havan ve roket saldırısı sonucu şehit düşen Ergen'in ailesine taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:11 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Güncel
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