Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Melkiye Üs Bölgesi'nde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Melkiye Üs Bölgesi'nde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Melkiye Üs Bölgesi'nde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:38 Kaynak: AA
Güncel
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