Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Telgrafı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Melkiye Üs Bölgesi'nde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Melkiye Üs Bölgesi'nde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:38 Kaynak: AA
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Melkiye Üs Bölgesi'nde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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