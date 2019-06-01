Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

46 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da silah kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Van'da silah bakımı sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:30 Kaynak: AA
Van, Politika
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