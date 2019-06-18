Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ailesine başsağlığı diledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:21 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Şırnak
'ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma
Teğmen Şafak Evran'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Evran'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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