Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Evran'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:21 Kaynak: AA
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