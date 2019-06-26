Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı diledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Diyarbakır
'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Muhammed İslam
Altuğ'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Lice
'deki Duru Jandarma
Karakol Komutanlığında meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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