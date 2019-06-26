Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Lice'deki Duru Jandarma Karakol Komutanlığında meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Muhammed İslam Altuğ'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:32 Kaynak: AA
Diyarbakır, Muhammed İslam, Güncel
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