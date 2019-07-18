Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Şırnak
'ta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 11 Temmuz'da yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökçü'nün ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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