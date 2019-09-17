Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan, Iğdır'da devriye görevi sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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