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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, Iğdır'da devriye görevi sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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