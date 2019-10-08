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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

51 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Er Kotanoğlu'nun ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Hakkari, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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