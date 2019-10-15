Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı
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Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın ailesine taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın ailesine taziyelerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Yavan ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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