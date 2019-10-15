Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Yavan ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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