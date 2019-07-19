Erdoğan'dan şehit diplomatın ailesine taziye telgrafı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Erbil kentindeki silahlı saldırıda şehit olan diplomat Osman Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Irak
'ın Erbil
kentindeki silahlı saldırıda şehit olan diplomat Osman Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Erbil şehrinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen diplomat Köse'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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