Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit diplomatın ailesine taziye telgrafı
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Erdoğan'dan şehit diplomatın ailesine taziye telgrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Erbil kentindeki silahlı saldırıda şehit olan diplomat Osman Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit diplomatın ailesine taziye telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Erbil kentindeki silahlı saldırıda şehit olan diplomat Osman Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Erbil şehrinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen diplomat Köse'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:09 Kaynak: AA
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