Erdoğan'dan şehit Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:04 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
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