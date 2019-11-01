Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
Son Dakika Güncel Erdoğan'dan şehit Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı

Erdoğan'dan şehit Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:06:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]