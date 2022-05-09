Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri" törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören nedeniyle bir de konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarına seslendiği konuşmasında, Suriye'deki savaştan kaçanlara sonuna kadar sahip çıkacaklarını dile getirdi.

"EKONOMİSTLER SABAH AKŞAM KARAMSARLIK AŞILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, "9 farklı dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve basın dünyamızın değerli temsilcilerini tebrik ediyorum. Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o başarının arkasındaki kişilerin emeklerinin de takdir edilmesi gerekir. Hakkı verilen her başarının hayatta daha büyük başarıların önünü açtığını yakinen biliyoruz. Kimi muhalefet aktörleri ile mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir dönemde bu yaklaşım çok daha önemlidir" dedi.

"ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAYAN CESUR İSİMLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNİ ANLAMLI BULUYORUM"

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini bu bakımdan çok daha anlamlı buluyorum. İstisnai örnekler üzerinden kötümser bir tablo çizmeye çalışan şeamet tellallarına verilen en güzel cevap az önce ödül alan kardeşlerimizdir. Esasen bu isimler Türkiye'nin farklı alanlarda yazdığı başarı hikayesinin kahramanlarından sadece bir kısmıdır, küçük bir örneğidir" diye konuştu.

SIĞINMACI KONUSU DA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki sığınmacı tartışmalarıyla ilgili bir kez daha yorumda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Biz muhacir ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Bizim kapımız açık onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin kucağına atmayacağız" dedi.

"İSTİHDAMDA 30 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde: "Fabrikalarımızın çoğu zaman 3 vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor. Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimi ve ihracatı her ay rekorlar kırarak yükseliyor. Nisan ayı itibariyle 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. 20 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz.

"İŞ ADAMLARIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Tüm imkânlarımızla ülkemizin potansiyeline inanan büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül veren vizyoner çalışkan millet ve memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

"TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİNDE BAŞARIYA KİLİTLENMİŞ VAZİYETTEYİZ"

Başlatmış olduğumuz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızı yeni alanlara teşmil ederek bütün bu alanlarda başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz. AR-ge'sini ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz diğer değişle yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Hamle programının mobilite çağrısı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler için 3.5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira ar-ge harcaması yapılacak.