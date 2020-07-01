Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması : Erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar devreye sokulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, internet ve sosyal medya alanında, hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemin devreye sokulacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, internet ve sosyal medya alanında, hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemin devreye sokulacağını söyledi.View on euronews
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1.07.2020 21:50:23. #1.13#
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