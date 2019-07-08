Erdoğan'dan sosyal medyada 15 Temmuz vurgusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni 15 Temmuz logosunu, Twitter'da profil resmi yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni 15 Temmuz logosunu, Twitter'da profil resmi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde yürütülen hazırlıklar kapsamında proje ve etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni 15 Temmuz logosunu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak, profil resmi haline getirdi.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının resmi sosyal medya hesapları ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabında da profil resmi olarak yeni logo kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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