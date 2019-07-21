ERDOĞAN'DAN SÜLEYMAN ARİF EMRE'NİN OĞLUNA TAZİYE TELEFONU
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İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:29 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede, merhum Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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