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ERDOĞAN'DAN SÜLEYMAN ARİF EMRE'NİN OĞLUNA TAZİYE TELEFONU

45 dakika önce

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

ERDOĞAN'DAN SÜLEYMAN ARİF EMRE'NİN OĞLUNA TAZİYE TELEFONU, System.String[]

İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede, merhum Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.


Süleyman Arif Emre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:29 Kaynak: DHA
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