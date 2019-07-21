Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:30 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre
'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede, merhum Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
- İstanbul
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