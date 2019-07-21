Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
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Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu

44 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet bakanı Süleyman Arif Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede, merhum Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Arif Emre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:30 Kaynak: DHA
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