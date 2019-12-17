Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım

6 saat önce

Erdoğan: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım

Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım, System.String[]

Cenevre'de Birinci Küresel Mülteci Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. Ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere, okullara, hastanelere, barınmaları için oraya yerleştirelim ama buna yanaşmıyorlar."dedi.


Şimdiye kadar 371 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü belirten Erdoğan, "BM Genel Kurulunda gündeme getirdiğim projeyi hayata geçirebilirsek bu sayının ilk etapta 1 milyonu bulacağına inanıyorum. Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez." diye konuştu.

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Cenevre, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:55 
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