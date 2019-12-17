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Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım
6 saat önce
Erdoğan: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralımView on euronews.
Erdoğan: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralımView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:09
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