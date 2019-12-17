Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım

6 saat önce

Erdoğan: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralımView on euronews.

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Erdoğan: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralımView on euronews

Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gelin o petrol kuyularında bulunan petrolü beraber çıkaralım

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:09 
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