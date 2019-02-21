Erdoğan'dan Tarihçi Kemal Karpat İçin Taziye Mesajı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Prof. Dr. Kemal Karpat
'ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kaydetti:
"Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:16 Kaynak: İHA
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