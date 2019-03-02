Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkta 'İndirimli Elektrik' ve İkinci Sondaj Gemisi Müjdesi (3)

Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkta 'İndirimli Elektrik' ve İkinci Sondaj Gemisi Müjdesi (3)

1 saat önce

ERDOĞAN GÜNEYSU'DA EVİNE GİTTİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından geldiği Rize'nin Güneysu ilçesinde, hemşerileriyle selamlaştı.

Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkta 'İndirimli Elektrik' ve İkinci Sondaj Gemisi Müjdesi (3), System.String[]
ERDOĞAN GÜNEYSU'DA EVİNE GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanTrabzon mitinginin ardından geldiği Rize'nin Güneysu ilçesinde, hemşerileriyle selamlaştı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Güneysulu hemşerilerin isteği üzerine fotoğraf da çektiren Erdoğan, ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:05 Kaynak: DHA

Rize, Politika
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