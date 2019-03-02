Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkta 'İndirimli Elektrik' ve İkinci Sondaj Gemisi Müjdesi (3)

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1 saat önce
ERDOĞAN GÜNEYSU'DA EVİNE GİTTİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından geldiği Rize'nin Güneysu ilçesinde, hemşerileriyle selamlaştı.
ERDOĞAN GÜNEYSU'DA EVİNE GİTTİ Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Trabzon
mitinginin ardından geldiği Rize
'nin Güneysu
ilçesinde, hemşerileriyle selamlaştı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Güneysulu hemşerilerin isteği üzerine fotoğraf da çektiren Erdoğan, ardından geceyi geçireceği Merkez
Mahallesi'ndeki evine geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:05 Kaynak: DHA
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