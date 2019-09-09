Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."