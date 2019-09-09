Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik
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Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik

29 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.

Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

basketbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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