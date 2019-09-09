Erdoğan'dan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:18 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımı tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıyla ülkemize dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."
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