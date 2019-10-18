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Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'den yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. aşta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz Güvenli Bölge çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:46 Kaynak: İHA
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