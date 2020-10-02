Erdoğan'dan Trump ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

Erdoğan'dan Trump ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump için sosyal medyadan 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Erdoğan'dan Trump ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump için sosyal medyadan 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Covıd-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.


Erdoğan'dan Trump ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Trump ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika


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