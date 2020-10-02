Erdoğan'dan Trump ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump için sosyal medyadan 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Covıd-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.