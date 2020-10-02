Erdoğan'dan Trump ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump için sosyal medyadan 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Covıd-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -